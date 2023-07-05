Россияне пытаются штурмовать Авдеевку, но и обороняются, – начальник МВА Барабаш
Российские войска вблизи Авдеевки Донецкой области проводят как наступательные, так и оборонные действия - Силы обороны по возможности пытаются контратаковать
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"Какой-то комбинированный у россиян вариант. Они пытаются и штурмовать, не оставляют попыток город окружить. Но ведь обороняются, в определенные моменты, когда ребята видят, что есть возможность, - оперативно пытаются контратаковать и им это удается", - сказал он.
По словам Барабаша, у Сил обороны есть определенные успехи.
"К примеру, вчера и позавчера россияне пытались штурмовать из шахты Бутовки. Месяца четыре оттуда ни одной попытки не было. Ничего им не удалось. Наши ребята увидели, что есть возможность, и где-то метров на 70 их отбросили на этом направлении. Такие вещи происходят" , – подытожил глава МВА.
- Утром 5 июля Генштаб сообщил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки .
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