Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Какой-то комбинированный у россиян вариант. Они пытаются и штурмовать, не оставляют попыток город окружить. Но ведь обороняются, в определенные моменты, когда ребята видят, что есть возможность, - оперативно пытаются контратаковать и им это удается", - сказал он.

По словам Барабаша, у Сил обороны есть определенные успехи.

"К примеру, вчера и позавчера россияне пытались штурмовать из шахты Бутовки. Месяца четыре оттуда ни одной попытки не было. Ничего им не удалось. Наши ребята увидели, что есть возможность, и где-то метров на 70 их отбросили на этом направлении. Такие вещи происходят" , – подытожил глава МВА.