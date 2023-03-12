Россияне пытаются разными методами идти в атаки на Луганщине, - Гайдай
Ситуация на всех направлениях боевых действий в Луганской области тяжелая, но контролируемая - постоянно идет миксованная война
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Кременная. Белогоровка. Сватово. То, что там происходит - это попытка не просто в лобовую штурмовать наши позиции. Россияне экспериментируют. То техникой едут тяжелой, до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или танк стоит в глубине леса и просто расстреливает позиции или иногда просто запускают по три роты на штурм. Постоянно сейчас подключают дроны всех типов - их у россиян стало гораздо больше", - отметил он.
По словам Гайдая, здесь постоянно идет миксованная война.
"Наши защитники пытаются на каждую такую новую волну давать достойный отпор. Они что-то придумывают, планируют. По состоянию на сегодняшний день очень тяжелая, но полностью контролируемая ситуация по всем трем направлениям", - подытожил глава ОВА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное