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Россияне пытаются разными методами идти в атаки на Луганщине, - Гайдай

12 мартa, 2023 воскресенье
10:23
война с Россией

Ситуация на всех направлениях боевых действий в Луганской области тяжелая, но контролируемая - постоянно идет миксованная война

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Кременная. Белогоровка. Сватово. То, что там происходит - это попытка не просто в лобовую штурмовать наши позиции. Россияне экспериментируют. То техникой едут тяжелой, до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или танк стоит в глубине леса и просто расстреливает позиции или иногда просто запускают по три роты на штурм. Постоянно сейчас подключают дроны всех типов - их у россиян стало гораздо больше", - отметил он.

По словам Гайдая, здесь постоянно идет миксованная война.

"Наши защитники пытаются на каждую такую новую волну давать достойный отпор. Они что-то придумывают, планируют. По состоянию на сегодняшний день очень тяжелая, но полностью контролируемая ситуация по всем трем направлениям", - подытожил глава ОВА.

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