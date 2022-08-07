Россияне пытаются прорвать украинскую оборону вблизи Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за воскресенье, 7 августа 2022 года.

На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары вблизи Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Ридного, Богородичного и Краснополья.

Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту попытку и отбросили врага назад.

Вблизи Богородичного и Долины вражеская разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

Кроме этого, отступлением российских оккупантов завершилась попытка улучшить положение вблизи Верхнекаменского на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское.

На Авдеевском направлении захватчики производили обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

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"Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются", - отмечают в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск.

6 июля в Донецкой области ВМС ВСУ уничтожили до 15 россиян и их склад с боеприпасами и ударили артиллерией по оккупантам

По состоянию на утро 7 июля Генштаб сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси россияне разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

7 июля стало известно, что в Николаеве за время полномасштабной войны россияне убили 132 гражданских, ранили еще 619 и повредили 1,2 тыс. домов.

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