Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Россияне пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении. Также они предпринимают попытки прорвать оборону подразделений ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем.



На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в положении и деятельности российских военных нет.



На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, обстреливает его из реактивных и ствольных артиллерийских систем, минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки.



В Донецком и Таврическом операционных районах они продолжают артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Также россияне ведут штурм в Мариуполе, наносят авиаудары и пытаются захватить центр города.



На Южнобужском направлении враг в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка, однако потерпел неудачу и потерял до ротной тактической группы личного состава и техники.



Российские захватчики продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково. В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники они развернули военные госпитали и ремонтные мастерские на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В результате постоянного поступления раненых россиян в госпиталях не хватает квалифицированных медиков. Также оккупанты имеют проблемы с запасами медицинских препаратов, которые почти не пополняют. Персонал ремонтных мастерских вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.



Из Ярославской области прибывают бригады для ремонтно-восстановительных работ железной дороги на временно оккупированной территории Харьковщины.



В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области россияне обыскивают жилье гражданского населения, проверяют документы, наличие автомобилей, запасы продуктов питания, допрашивают о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, ВСУ, участниках АТО/ООС.



В Новой Каховке россияне в местных типографиях изготовляют агитматериалы для "референдума по созданию Херсонской народной республики".



В Луганской области оккупанты усилили мобилизацию.



В Донецкой и Луганской областях 9 апреля ВСУ отразили восемь российских атак, уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники врага.



Воздушные силы ВСУ 9 апреля поразили три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты оккупантов.

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