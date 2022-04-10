Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем, - Генштаб ВСУ
Оккупанты перемещают дополнительные силы в Изюм и пытаются прорвать оборону ВСУ, штурмуют и пытаются захватить центр Мариуполя
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении. Также они предпринимают попытки прорвать оборону подразделений ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в положении и деятельности российских военных нет.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, обстреливает его из реактивных и ствольных артиллерийских систем, минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки.
В Донецком и Таврическом операционных районах они продолжают артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Также россияне ведут штурм в Мариуполе, наносят авиаудары и пытаются захватить центр города.
На Южнобужском направлении враг в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка, однако потерпел неудачу и потерял до ротной тактической группы личного состава и техники.
Российские захватчики продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково. В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники они развернули военные госпитали и ремонтные мастерские на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В результате постоянного поступления раненых россиян в госпиталях не хватает квалифицированных медиков. Также оккупанты имеют проблемы с запасами медицинских препаратов, которые почти не пополняют. Персонал ремонтных мастерских вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.
Из Ярославской области прибывают бригады для ремонтно-восстановительных работ железной дороги на временно оккупированной территории Харьковщины.
В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области россияне обыскивают жилье гражданского населения, проверяют документы, наличие автомобилей, запасы продуктов питания, допрашивают о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, ВСУ, участниках АТО/ООС.
В Новой Каховке россияне в местных типографиях изготовляют агитматериалы для "референдума по созданию Херсонской народной республики".
В Луганской области оккупанты усилили мобилизацию.
В Донецкой и Луганской областях 9 апреля ВСУ отразили восемь российских атак, уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники врага.
Воздушные силы ВСУ 9 апреля поразили три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты оккупантов.
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