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Россияне пытаются прорвать оборону в двух направлениях, а ВСУ отразили более 100 вражеских атак, - Генштаб

14 мартa, 2023 вторник
06:51
война с Россией

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Однако ВСУ уничтожают врага и отразили более сотни атак на 5 направлениях

Об этом в утреннем своде 14 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Однако за прошедшие сутки, 13 марта, подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

ВСУ ударили по складам боеприпасов, средствам РЭБ и районам скопления захватчиков

За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Враг нанес 5 ракетных, 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов с РСЗО по Украине

Российская Федерация использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За 13 марта противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане.

Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка - Луганской и Спорной Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарне, Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Предтечиное, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них - Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Чаривное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

  • Ранее Генштаб сообщал, что во временно оккупированном Россией городе Энергодар на Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.
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