Россияне пытаются прорвать оборону в двух направлениях, а ВСУ отразили более 100 вражеских атак, - Генштаб
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Однако ВСУ уничтожают врага и отразили более сотни атак на 5 направлениях
Об этом в утреннем своде 14 марта отчитывается Генштаб ВСУ.
Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Однако за прошедшие сутки, 13 марта, подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.
ВСУ ударили по складам боеприпасов, средствам РЭБ и районам скопления захватчиков
За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.
Враг нанес 5 ракетных, 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов с РСЗО по Украине
Российская Федерация использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.
За 13 марта противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане.
Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области.
В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.
Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка - Луганской и Спорной Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.
Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарне, Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Предтечиное, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.
Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них - Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Чаривное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.
- Ранее Генштаб сообщал, что во временно оккупированном Россией городе Энергодар на Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.
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