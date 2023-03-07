Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне пытаются прорвать оборону на двух направлениях, а ВСУ отбили более 140 атак и сбили Су-25, - Генштаб

Россияне пытаются прорвать оборону на двух направлениях, а ВСУ отбили более 140 атак и сбили Су-25, - Генштаб

7 мартa, 2023 вторник
06:58
война с Россией

В течение 6 марта украинские воины отразили более 140 атак противника. А вражеские войска пытаются прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях и используются во временно оккупированном Луганске поликлинику как казарму

Об этом в утренней сводке 7 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава.

В то же время руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Оккупанты давят на жителей Запорожской области и не выплачивают зарплаты без паспортов РФ

Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области, отмечают в Генштабе.

Так, в отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина Российской Федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты. Расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.

Враг сосредоточенных на ведении наступления по 5 направлениям, а ВСУ отразили 140 атак РФ

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки, 6 марта, украинские воины отбили на них более 140 атак противника.

Россия нанесла 50 авиационных и 5 ракетных ударов по Украине в течение суток

В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БПЛА типа "Шахед-136", 9 из которых – сбиты.

Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

За прошедшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновое, Огирцево, Волчанск и Бударки в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.

Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Василовка враг совершил 37 атак.

Также вело наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Зализнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел.

Артиллерийские и минометные обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Шляховое, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Силы обороны сбили Су-25, поразили районы скопления россиян и средства ПВО

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед-136", за прошедшие сутки защитники Украины сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

Россия
Луганск
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Дональд Трамп
5 мартa, 2023 воскресенье
Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
6 мартa, 2023 понедельник
"Герою слава. Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на расстрел россиянами украинского пленника за слова "Слава Украине!"
Майк Тайсон
5 мартa, 2023 воскресенье
Тайсон дал неожиданный совет Усику, как победить Фьюри
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.26
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
7 мартa
07:30
Си Цзиньпин обвинил Америку в "сдерживании и окружении" Китая
07:29
В ISW оценили приказ Зеленского продолжать удерживать Бахмут
06:48
Глава МИД Китая заявил, что без переговоров РФ и Украины "ситуация выйдет из-под контроля"
06:20
"Это будет очевидным объявлением войны": сестра Ким Чен Ина пригрозила США, в случае попытки сбить ракету КНДР над Тихим океаном
06:14
"Челси" - "Боруссия": где смотреть матч клуба Мудрика в 1/8 финала Лиги чемпионов
06:03
Tesla
Tesla в этом году уже в пятый раз снижает цены на свои электромобили
05:48
Обучение военных и поддержка вступления в НАТО: Литва анонсировала новый пакет помощи Украине
05:34
Вслед за Германией: Чехия обратилась к Швейцарии с запросом на покупку танков Leopard 2
05:25
США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ, - Госдеп
04:59
Мультик "Мавка. Лесная песня" за первый уикенд проката собрал почти 25 млн грн
04:32
В Карибском море обнаружили яхту российского олигарха: ее продадут на аукционе
04:05
Доходы РФ от продажи нефти и газа в этом году снизились почти вдвое
03:38
Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16, - CNN
03:11
Боеприпасы и обучение ВСУ: 7-8 марта состоится встреча министров обороны стран ЕС
02:44
Оппозиция в Турции выбрала конкурента для Эрдогана на президентских выборах
02:17
Башар Асад
Сирийский диктатор Башар Асад собирается совершить визит в Россию, - росСМИ
01:49
Нехватка высокоточного оружия может подтолкнуть РФ к покупке ракет у Ирана, несмотря на угрозы США, - FT
01:22
AirMoldova уменьшает частоту рейсов в шести направлениях
00:55
Украина попросила у США противоброневые бомбы для дронов, - Reuters
00:39
Корчинский заявил, что Минкульт упразднил разрешение отпеть бойцов "Братства" в Лавре. В МКИП говорят, что не получали обращений
00:27
"Филигранная нейрохирургическая операция": МИД Украины работает над лишением иммунитета перед судом высшего руководства РФ
00:07
Зеленский встретился в Киеве с социал-демократами Германии: о чем говорили
2023, понедельник
6 мартa
23:41
Россияне сбросили с дронов 17 боеприпасов во двор дома в селе Сумской области
23:24
В Чехии вырос спрос на надувные HIMARS, вводящие в заблуждение на поле боя
23:16
Эксклюзив
Фактически все города района являются военными базами РФ, - глава Северодонецкой РВА Власенко
23:06
Олег Царёв
Апелляционный суд оставил без изменений приговор Олегу Цареву
23:00
Позицию по Бахмуту поддержали единогласно: Зеленский отрицал разногласия с Залужным
22:58
Эксклюзив
В Дружковке Донецкой области не хватает OSB- и ДСП-листов, чтобы закрывать выбитые обстрелами окна, - депутат горсовета
22:46
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Наступление РФ свелось к второстепенным боям. Угледар важнее Бахмута. Колонка Сергея Згурца
22:19
Бахмут
По оценкам НАТО, РФ потеряла под Бахмутом пять раз больше военных, чем Украина, - CNN
22:19
Обновлено
"Герою слава. Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на расстрел россиянами украинского пленника за слова "Слава Украине!"
22:03
Украина расследует 104 военных преступления России, которые повредили окружающей среде, 11 из них квалифицировали как экоцид
21:53
"Не может быть решения об Украине без Украины": глава МИД Австрии об условиях мира с РФ
21:50
Обзор
Удастся ли удержать Бахмут, российские резервисты воюют лопатами, Китай все больше в изоляции из-за поддержки Москвы. Мировые СМИ об Украине 6 марта
21:41
Картины, иконы, книги и мощи: в музеи передадут культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья"
20:49
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
20:40
Лауреатами международной премии "Самая храбрая женщина" стали Юлия Паевская и корреспондентка Эспрессо в Польше Бьянка Залевская
20:19
Россияне нанесли 42 авиационных и 5 ракетных ударов, а также били из РСЗО по населенным пунктам, - Генштаб
20:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:03
OPINION
Гибридный трибунал или зонтик для Путина?
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV