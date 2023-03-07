Об этом в утренней сводке 7 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава.

В то же время руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Оккупанты давят на жителей Запорожской области и не выплачивают зарплаты без паспортов РФ

Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области, отмечают в Генштабе.

Так, в отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина Российской Федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты. Расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.

Враг сосредоточенных на ведении наступления по 5 направлениям, а ВСУ отразили 140 атак РФ

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки, 6 марта, украинские воины отбили на них более 140 атак противника.

Россия нанесла 50 авиационных и 5 ракетных ударов по Украине в течение суток

В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БПЛА типа "Шахед-136", 9 из которых – сбиты.

Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

За прошедшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновое, Огирцево, Волчанск и Бударки в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.

Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Василовка враг совершил 37 атак.

Также вело наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Зализнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел.

Артиллерийские и минометные обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Шляховое, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Силы обороны сбили Су-25, поразили районы скопления россиян и средства ПВО

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед-136", за прошедшие сутки защитники Украины сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.