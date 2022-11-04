Россияне пытаются пробить оборону возле Сватового-Кременной и обстреливают уже освобожденные ВСУ территории, - Гайдай

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Идут по трупам своих же солдат: россияне пытаются пробить нашу оборону возле Сватового-Кременной. Луганская земля усыпана телами погибших орков. Каждый раз при атаках россияне отправляют на "разведку", в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут, и идут следующие, дальше еще и еще… И каждая новая атака сопровождается тем, что россияне "топчут" своих 200х. Тела, конечно, никто не уносит. Для них понятия ценности жизни не существует. Только "пушечное мясо", - написал он.



Гайдай подчеркнул, что в настоящее время продолжаются мощные обстрелы наших деоккупированных населенных пунктов. Возвращаться людям туда небезопасно. Села кишат минами и неразорванными снарядами. На изуродованных улицах можно встретить только домашних животных.

На 31 октября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 9 населенных пунктов Луганской области.

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