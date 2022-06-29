Россияне пытаются привлечь гражданские суда для снабжения боеприпасами на остров Змеиный, - полковник ВСУ Костенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я считаю, что любая военная операция с высадкой десанта на остров Змеиный на сегодняшний день не целесообразна. Целесообразно уничтожение врага и военной техники, которые пытаются закрепиться на острове. Россияне пытаются поставить на острове Змеиный противокорабельные комплексы и радары освещения воздушной разведки. Поэтому сегодня очень важно наносить ракетные и артиллерийские удары по скоплению техники оккупантов на острове Змеиный", - пояснил Костенко.

Костенко добавил, что россияне пытаются пополнять боеприпасами и военной техникой группу войск на острове Змеиный.

"Россияне пытаются увеличить поставки военной техники и боеприпасов на Змеиный. Однако это не так просто. Оккупанты даже привлекают гражданские суда и моряков, чтобы возобновить поставки на Змеиный. Однако у нас есть информация, что 80% личного состава таких судов отказывается выполнять такую задачу". Поскольку прекрасно знают, что происходит возле и на острове Змеиный, поэтому для россиян поставка военной техники на остров является проблемой", - добавил Костенко.

21 июня специалисты группы Osint-88 обнародовали спутниковый снимок острова Змеиный, на котором видны последствия удара украинских Вооруженных сил по дислокации российских оккупантов.

21 июня ОК "Юг" сообщило , что ВСУ нанесли удар по российской армии на острове Змеиный. По данным военных, в результате оперативной работы ВСУ гарнизон РФ, который сейчас расположен на острове, понес значительные потери.

23 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские защитники на южном фронте в течение 22 июня уничтожили 2 склада боеприпасов в Херсонской области. Также Вооруженные силы продолжают ликвидировать силы и средства оккупантов на острове Змеином.