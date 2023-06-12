Россияне пытаются приуменьшить значение достижений ВСУ на фронте, в частности прорыв линии обороны, – ISW
Во время наступательных операций ВСУ добились успехов и освободили ряд населенных пунктов. Российские источники, вероятно, называют продвижение ВСУ захватом "серых зон", чтобы приуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве оборонных рубежей оккупантов
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) по итогам воскресенья , 11 июня.
Отмечается, что украинские военные провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и 10 и 11 июня заняли определенную территорию.
По словам заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр, военные ведут наступательные операции в районе Бахмута.
Между тем, российские источники сообщают о продолжении ВСУ наземных атак на северном и южном флангах города.
Геолокационные кадры и российские источники показали, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в ходе наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки в западной части Донецкой области.
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Также российские источники сообщили, что бойцы ВСУ продолжали наступление юго-западнее Орехова в Запорожской области, и добились успехов в этом районе.
Украинские силы визуально подтвердили наступление в западной части Донецкой области и Запорожской области, что подтвердили и российские источники, но попытались это приуменьшить.
Добавляется также, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 300-1500 метров на юге страны. Она и другие украинские и российские источники сообщили, что в период с 10 по 11 июня Силы обороны преуспели к югу от Великой Новоселки, в частности, освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодаровку.
Некоторые российские источники сообщили, что бои продолжаются в "серой зоне" или в спорных районах, или что ВСУ действуют в районах, которые войска РФ "не полностью оккупировали" до украинских атак в южных регионах.
Российские источники, вероятно, называют территориальное продвижение ВСУ через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы приуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонных рубежей окупантов, говорится в отчете аналитиков.
Также в ISW отмечали, что ВСУ уволили несколько населенных пунктов, но "говорить об украинском "прорыве" пока преждевременно".
- 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении.
- 6 июня глава Пентагона Ллойд Остин объяснил , ВСУ могут прорвать оборону РФ.
- Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин отметил, что на линии фронта продолжается разведка боем со стороны ВСУ .
- 10 июня военный эксперт Роман Свитан заверил , что до конца следующей недели увидим реальное движение ВСУ не на сотни метров, а на километры.
- Также 11 июня в ISW сообщили о том, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях и достигают существенных успехов.
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