Россияне пытаются получить личные данные украинских военных от имени терробороны, - Генштаб
Российские оккупанты пытаются получить личные данные украинских военных в интернете, используя логотип Сил территориальной обороны для прикрытия
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Командование Сил территориальной обороны ВСУ предостерегает, что враг пытается получить личные данные военнослужащих через якобы требование от разработчиков программного обеспечения "Крапива" заполнить гугл-форму.
Чтобы втереться в доверие к защитникам, россияне используют логотип Сил ТрО ВСУ.
В Генштабе отметили, что сбор персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины запрещен. Также командование ТрО таких данных не собирает.
"Просим военнослужащих ВСУ быть бдительными и не оставлять ваши личные данные и данные о ваших подразделениях", - говорится в сообщении Генерального штаба.
Фото: Генштаб ВСУ
- 22 июня Госспецсвязи отметила изменение акцентов кибератак России в сторону разведки и похищение информации об украинцах, а самое главное - высокопоставленных чиновников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное