Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Командование Сил территориальной обороны ВСУ предостерегает, что враг пытается получить личные данные военнослужащих через якобы требование от разработчиков программного обеспечения "Крапива" заполнить гугл-форму.

Чтобы втереться в доверие к защитникам, россияне используют логотип Сил ТрО ВСУ.

В Генштабе отметили, что сбор персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины запрещен. Также командование ТрО таких данных не собирает.

"Просим военнослужащих ВСУ быть бдительными и не оставлять ваши личные данные и данные о ваших подразделениях", - говорится в сообщении Генерального штаба.

Фото: Генштаб ВСУ