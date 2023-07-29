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Россияне пытаются получить личные данные украинских военных от имени терробороны, - Генштаб

29 июля, 2023 суббота
14:00
Война с Россией

Российские оккупанты пытаются получить личные данные украинских военных в интернете, используя логотип Сил территориальной обороны для прикрытия

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Командование Сил территориальной обороны ВСУ предостерегает, что враг пытается получить личные данные военнослужащих через якобы требование от разработчиков программного обеспечения "Крапива" заполнить гугл-форму.

Чтобы втереться в доверие к защитникам, россияне используют логотип Сил ТрО ВСУ.

В Генштабе отметили, что сбор персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины запрещен. Также командование ТрО таких данных не собирает.

"Просим военнослужащих ВСУ быть бдительными и не оставлять ваши личные данные и данные о ваших подразделениях", - говорится в сообщении Генерального штаба.

Росіяни намагаються отримати особисті дані українських військових

Фото: Генштаб ВСУ

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Украина
Россия
военные силы Украины
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