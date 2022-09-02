Россияне пытаются полностью оккупировать Донецкую область: в Генштабе ВСУ рассказали о планах оккупантов
Генштаб ВСУ сообщил, что среди планов российского агрессора – полный захват Донецкой области и удержание оккупированных территорий на Юге, Луганщине и Харьковщине
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
"Противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей", - пишут в Генштабе.
Авиация Воздушных Сил совместно с армейской авиацией Сухопутных войск ВСУ продолжает наносить удары по критически важным объектам оккупантов.
Также от украинских ударов страдают скопления живой силы и военной техники, пункты управления и склады с боеприпасами и горючим.
Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины.
"Ночью и утром нанесены 5 ракетных ударов по городу Харьков, два из которых - из зенитного ракетного комплекса С-300. Также, по Ивановке выпущено 23 реактивных снаряда из систем залпового огня "Град" и "Ураган", два из которых - кассетными боеприпасами. Нанесены 9 авиаударов по населенным пунктам Марьинка, Соледар, Победа, Зайцево", - говорится в отчете Генштаба.
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