Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

"Противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей", - пишут в Генштабе.

Авиация Воздушных Сил совместно с армейской авиацией Сухопутных войск ВСУ продолжает наносить удары по критически важным объектам оккупантов.

Также от украинских ударов страдают скопления живой силы и военной техники, пункты управления и склады с боеприпасами и горючим.

Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины.

"Ночью и утром нанесены 5 ракетных ударов по городу Харьков, два из которых - из зенитного ракетного комплекса С-300. Также, по Ивановке выпущено 23 реактивных снаряда из систем залпового огня "Град" и "Ураган", два из которых - кассетными боеприпасами. Нанесены 9 авиаударов по населенным пунктам Марьинка, Соледар, Победа, Зайцево", - говорится в отчете Генштаба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb