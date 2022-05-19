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Россияне пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами

19 мая, 2022 четверг
13:55
война с Россией

Оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу "Лисичанск-Бахмут"

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Российские террористы пытаются захватить трассу "Лисичанск-Бахмут".

Россияне обстреливают все населенные пункты Луганской области. Ремонтировать коммуникации невозможно. Из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно.

  • Напомним, в Луганске и Ровеньках проходят акции протеста . Митингующие требуют вернуть домой принудительно мобилизованных в армию России.

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