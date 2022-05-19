Россияне пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами
Оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу "Лисичанск-Бахмут"
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Российские террористы пытаются захватить трассу "Лисичанск-Бахмут".
Россияне обстреливают все населенные пункты Луганской области. Ремонтировать коммуникации невозможно. Из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно.
- Напомним, в Луганске и Ровеньках проходят акции протеста . Митингующие требуют вернуть домой принудительно мобилизованных в армию России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное