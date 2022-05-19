Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



Российские террористы пытаются захватить трассу "Лисичанск-Бахмут".



Россияне обстреливают все населенные пункты Луганской области. Ремонтировать коммуникации невозможно. Из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно.

Напомним, в Луганске и Ровеньках проходят акции протеста . Митингующие требуют вернуть домой принудительно мобилизованных в армию России.