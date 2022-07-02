Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

По состоянию на 6:00, 2 июля, на Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка - Дементиевка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, Победа, Дементиевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Замуловка, Большая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпанового.

В Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибривно, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

На Краматорском направлении обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего вело наступление, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

На Авдеевском , Кураховском , Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотанива, . Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

На Сиверском направлении с целью прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы на территории Белгородской области.

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля, которые должны завершиться 1 июля. В рамках их проведения через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам доложено о запрете выезда за пределы страны.

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврического, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкиного и Лупаревого.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота РФ продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия.

Истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.

Российские окупанты боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

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