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Главная война с Россией Россияне пытаются остановить наступление ВСУ с помощью ударов по дамбам, - британская разведка

Россияне пытаются остановить наступление ВСУ с помощью ударов по дамбам, - британская разведка

24 сентября, 2022 суббота
09:41
война с Россией

Российские оккупанты пытаются помешать следующую Вооруженных сил Украины с помощью ударов по дамбам

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 21 и 22 сентября Россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец в Харьковской области с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло вскоре после удара на Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября.

"Украинские силы продвигаются дальше по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше озабочены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить украинские военные пункты пропуска. Эти атаки вряд ли повлекли за собой существенные препятствия украинским операциям из-за расстояний и зонами боевых действий", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Кривой Рог
военные силы Украины
Днепропетровщина
Сиверский Донец
Харковщина
Военные новости
наступление ВСУ
деоккупация Украины
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