Россияне пытаются окружить Бахмут, поскольку не могут взять город штурмом, - лейтенант батальона "Свобода" НГУ Конон
Лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон рассказал, что российские войска активно наступают на Бахмутском направлении и пытаются окружить город
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Был период, когда россияне оставили попытки штурмовать Бахмут. Поскольку тогда они получили достаточно мощный ответ. И вообще Бахмут напоминает крепость. Этот город нельзя взять штурмом", – объяснил Конон.
Лейтенант добавил, что россияне пытаются захватить трассы, ведущие в Бахмут.
"Сейчас противник пытается окружить Бахмут с юга и севера и занять трассы, по которым происходит сообщение с городом. С севера трассу от Славянска на Бахмут, а с юга - от Константиновки. Именно поэтому очень активизировали свои наступательные действия именно на эти трассы. При том, что эти трассы противник штурмует ближе к самому Бахмуту", - добавил он.
- 31 января представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый сообщил, что ВСУ делают все, чтобы не дать россиянам перекрыть трассу, через которую идет обеспечение украинских военных в Бахмуте
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