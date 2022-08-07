Россияне пытаются охватить Бахмут с юга и севера, - офицер батальона "Свобода" Ильенко

Об этом в эфире Еспресо сказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии с Донетчины Андрей Ильенко.

Они сейчас наступают на Бахмут, чтобы охватить его с юга и севера. Они пытаются прогрызть нашу оборону в районе Песков и Авдеевки. Это сейчас основные направления их ударов. На некоторых участках ситуация тяжелая, но нет у солдат на фронте той истерики, которая часто слышна в соцсетях, когда "все пропало и ничего уже нет". Такого настроения нет, боевой дух высок. Ребята бьются и бьются прекрасно", - рассказал он.