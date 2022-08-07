Россияне пытаются охватить Бахмут с юга и севера, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Основные направления ударов россиян в Донецкой области сейчас - Бахмут и направление "Пески - Авдеевка"
Об этом в эфире Еспресо сказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии с Донетчины Андрей Ильенко.
Они сейчас наступают на Бахмут, чтобы охватить его с юга и севера. Они пытаются прогрызть нашу оборону в районе Песков и Авдеевки. Это сейчас основные направления их ударов. На некоторых участках ситуация тяжелая, но нет у солдат на фронте той истерики, которая часто слышна в соцсетях, когда "все пропало и ничего уже нет". Такого настроения нет, боевой дух высок. Ребята бьются и бьются прекрасно", - рассказал он.
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