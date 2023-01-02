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Россияне пытаются наступать по Бахмутскому направлению, на Херсонском – перегруппировываются – возведение Генштаба

2 января, 2023 понедельник
07:28
война с Россией

Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. А на Херсонском - осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций украинских войск

Об этом в утренней своде 2 января передает Генштаб ВСУ.

Оккупанты нанесли 51 авиационный удар по Украине, в частности применили 44 "шахеда"

За прошедшие сутки, 1 января, противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БПЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины. Информация о ночном ударе 2 января по столице будет объявлена несколько позже.

Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

ВСУ ранили более 170 россиян и уничтожили склад боеприпасов на Запорожье

В Генштабе подтверждают огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

Так, в районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага.

Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Украинские воины поразили 18 районов скопления врага за 1 декабря

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь в сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

Также за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Озеряновка, Опросное и Красногоровка Донецкой области.

Вражеские войска перегруппировываются в Херсонской области

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

В Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей.

А на Херсонском – осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Свободная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалыгино – Сумской и Огирцево, Волчанск и Новомлынск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка в Луганской области.
На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован недалеко от Новоегоровки, Площадки, Невского, Краснопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населённых пунктов. В частности это - Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Нескучное, Времевка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Зализничное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

  • Ночью на 2 января 2023 года в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры.

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