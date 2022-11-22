Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

В сутки рашисты около 15 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и населенные пункты.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, признаков наступления военные не обнаружили.

"Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных дронов с территории и воздушного пространства Беларуси", - добавляют в Генштабе.

На Северском направлении рашисты били из реактивных систем залпового огня вблизи села Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области оккупанты продолжают удерживать группировки для проведения демонстраций. Они периодически ведут обстрелы позиций ВСУ, а также приграничных населённых пунктов Харьковщины.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обороняется и топится из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, вблизи районов населенных пунктов Кисловка, Крохмальное, Берестово Харьковской области, а также Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях русские захватчики сосредотачиваются на ведении наступательных действий. Противник обстрелял из танков и артиллерии разных типов Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Зеленополье, Авдеевку, Водяное, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ обстреляла позиции ВСУ по танкам и всему спектру артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов. В частности, Орехов Запорожской области.

В Криворожском и Херсонском направлениях враг ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

"Применял ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, а также Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон", - добавляют в пресс-службе.

Кроме того, Авиация Вооруженных Сил Украины в течение текущих суток, 22 ноября, нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Оккупанты днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко высказался по поводу попадания российского снаряда в квартиру в Херсоне.

Сегодня, 22 ноября, в ранее деоккупированном Херсоне в результате обстрела города российской армией погибли три человека. Рашисты попали в 12 мест.

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