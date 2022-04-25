Россияне пытаются извлечь из затонувшего крейсера "Москва" ракеты и секретные документы, - Bild
На месте, где затонул российский крейсер "Москва", работает специальный спасательный корабль "Коммуна", чтобы попытаться поднять крейсер со дна моря
Об этом пишет германское издание Bild.
"Из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) 110-летней "Коммуне" вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер. Но будут попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", - отмечают в издании.
Отмечается, что Коммуна была спущена на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.
- После потопления флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты стали чаще наносить ракетные удары с подлодок
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