Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

Еще 25 февраля россияне осознали свое стратегическое поражение: те замыслы, решения, которые были приняты накануне, были ложными и неверными. которых не было еще со времен Второй мировой войны. Теперь же россияне пытаются добиться тактических успехов", - отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что с поступлением высокоточного зарубежного оружия ситуация в поле боя изменилась.

"После того как около трех недель назад Украина начала использовать системы HIMARS, а скоро придут и M270 MLRS, ситуация на фронте кардинально изменилась. Украина получила возможность наносить точные удары в глубину позиций противника, уничтожая склады боеприпасов, командные пункты, линии снабжения и ПВО ", – заметил Михаил Самусь.

19 июля стало известно, что Администрация Байдена в ближайшее время объявит о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, он будет включать в себя дополнительные ракетные системы HIMARS .

20 июля на пресс-конференции после Рамштайна-4 министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS, также отметил умение украинцев быстро учиться.

21 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец выразил мнение, что наступательный потенциал российских оккупантов исчерпан , ведь дальнобойное оружие, особенно системы HIMARS, Вооруженных сил Украины нивелирует тактику страны-агрессора России

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