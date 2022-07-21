Россияне пытаются добиться тактических успехов, ведь потерпели стратегическое поражение еще 25 февраля, - военный эксперт Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что российские оккупанты пытаются добиться хотя бы тактических успехов в войне с Украиной, ведь потерпели стратегическое поражение еще 25 февраля
Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
Еще 25 февраля россияне осознали свое стратегическое поражение: те замыслы, решения, которые были приняты накануне, были ложными и неверными. которых не было еще со времен Второй мировой войны. Теперь же россияне пытаются добиться тактических успехов", - отметил Самусь.
Военный эксперт добавил, что с поступлением высокоточного зарубежного оружия ситуация в поле боя изменилась.
"После того как около трех недель назад Украина начала использовать системы HIMARS, а скоро придут и M270 MLRS, ситуация на фронте кардинально изменилась. Украина получила возможность наносить точные удары в глубину позиций противника, уничтожая склады боеприпасов, командные пункты, линии снабжения и ПВО ", – заметил Михаил Самусь.
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