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Россияне пытаются давить на участках фронта Купянск – Сватово – Кременная, это протяженность 120-150 км, – Згурец

18 июля, 2023 вторник
11:11
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Армия РФ пытается давить на украинских военных на участках фронта Купянск – Сватово – Кременная, это протяженность где-то 120-150 км

Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире Эспрессо.

Згурец отметил, что на Лимано-Купянском направлении российская армия сосредоточила свои значительные силы, которые в последнее время начали наступательные действия, пытающиеся выбить украинские подразделения из зоны Купянска.

"Поэтому, думаю, что, действительно действия россиян есть. Думаю, что они масштабны с точки зрения растянутости по линии фронта, потому что это Купянск – Сватово – Кременная – это где-то 120-150 км и там действительно есть 3 участка фронта, где враг пытается давить", – отметил аналитик.

Он отметил, что эти участки - это Купянск, начиная с Масютовки и в Верхний Лиман, затем средняя зона - это Кармазиновка, а затем участок между Сватовым и Кременной.

Згурец отметил, что у врага 2 задачи - это вытеснить ВСУ с одной стороны между Сватовым и Кременной до реки Жеребец, и выше - дожать украинских военных к реке Оскол.

"Но повторюсь, эта теория врага уже в течение 3-5 месяцев так или иначе отрабатывается и изменений не происходило. И сейчас, несмотря на понимание того, что враг пытается такими действиями отвлечь наше внимание и силы на этот участок фронта, думаю, что это было понятно тактикой россиян и у украинской стороны достаточно средств и способов, чтобы нивелировать эти попытки россиян давить на наши подразделения и пытаться нас дожать до этих двух рек, которые должны стать новыми рубежами, как считает противник", - подчеркнул Сергей Згурец.

Наступление российской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала, что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил, что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.

военные силы Украины
Харковщина
Военные новости
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