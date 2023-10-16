Самолет, вертолет, десятки бронемашин и 860 оккупантов: потери РФ за сутки войны в Украине

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 288 630 (+860) оккупантов

танков ‒ 4965 (+17)

боевых бронированных машин ‒ 9385 (+23)

артиллерийских систем – 6910 (+44)

РСЗО – 814 (+1)

средств ПВО ‒ 547 (+0)

самолетов – 318 (+1)

вертолетов – 317 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11)

крылатых ракет ‒ 1531 (+0)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подводных лодок ‒ 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9271 (+22)

специальной техники ‒ 981 (+5)

Данные уточняются.

Россияне пытаются атаковать в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области. На фронте произошло 70 боесоприкосновений

Так, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениям, в зоне ответственности ОСУВ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", враг при поддержке авиации вел безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отразили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Оккупанты ночью запустили ракеты и "шахеды" по Украине

В эту ночь РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары были нанесены по таким н.п.: Гремяч, Галагановка Черниговской области; Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Надия, Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Григоровка, Сиверск, Спорное, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дылиевка, Авдеевка, Очеретино, Степное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области; Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка, Никольское, Херсон Херсонской области; Ивановка Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны 17 раз попали в районы скопления врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также наши защитники уничтожили российский вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны и 5 артиллерийских средств противника.