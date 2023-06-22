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Россияне пытаются атаковать на восточном направлении, чтобы отвлечь резервы ВСУ от наступления

22 июня, 2023 четверг
14:22
Война с Россией

Российская армия пытается возобновить атаки на восточном направлении, чтобы отвлечь резервы Сил обороны от наступательных операций

Об этом на брифинге в Медиацентре сообщил заместитель директора департамента по планированию Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, российская армия пытается возобновить атаки на восточном направлении, чтобы отвлечь резервы Сил обороны от наступления. В частности, на прошлой неделе безуспешные атаки врага произошли на Купянском, Лиманском и Сиверском направлениях. Российская армия пыталась штурмовать позиции подразделений Нацгвардии, активно применяла реактивную артиллерию и авиацию.

В свою очередь гвардейцы уничтожили российскую технику и полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности противника вести активную оборону на Бахмутском направлении. Украинские защитники также продолжили наступательные действия на Мелитопольском направлении. Там они осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей, вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач.

  • Согласно данным Генштаба, ВСУ продолжают наступление на трех направлениях, противник же применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение
Россия
военные силы Украины
оккупированные территории
наступление ВСУ
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