Россияне пытают украинских военнопленных из Мариуполя и убили одного из бойцов батальона "Азов", - Денисова

Об этом сообщила в телеграм-канале омбудсмен Людмила Денисова .



"Россия не соблюдает договоренности и условия обращения с военнопленными, жестоко их убивая", - заявила она.



Украинские военные, взятые в российский плен в Мариуполе примерно 19-20 апреля, подверглись пыткам и жестокому обращению. Одного из бойцов батальона "Азов" после жестокой пытки россияне убили, а утром 30 апреля отправили его маме фото тела военного. По словам женщины, ее сын попал в окружение оккупантов и был на видео российских пропагандистов.



Людмила Денисова напомнила, что пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции. В частности, статья 3 запрещает насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, причинение увечья, жестокое обращение и пытки.



"Отмечаю, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не гнушаются прикрываться гражданскими и используют людей как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", - подчеркнула омбудсмен.



Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти военные преступления России.

Россия нарушает Женевскую конвенцию и пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных