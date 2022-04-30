Россияне пытают украинских военнопленных из Мариуполя и убили одного из бойцов батальона "Азов", - Денисова
Оккупанты пытают украинских военных, взятых в плен в Мариуполя, а также прислали фото убитого ими бойца батальона "Азов" его маме
Об этом сообщила в телеграм-канале омбудсмен Людмила Денисова .
"Россия не соблюдает договоренности и условия обращения с военнопленными, жестоко их убивая", - заявила она.
Украинские военные, взятые в российский плен в Мариуполе примерно 19-20 апреля, подверглись пыткам и жестокому обращению. Одного из бойцов батальона "Азов" после жестокой пытки россияне убили, а утром 30 апреля отправили его маме фото тела военного. По словам женщины, ее сын попал в окружение оккупантов и был на видео российских пропагандистов.
Людмила Денисова напомнила, что пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции. В частности, статья 3 запрещает насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, причинение увечья, жестокое обращение и пытки.
"Отмечаю, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не гнушаются прикрываться гражданскими и используют людей как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", - подчеркнула омбудсмен.
Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти военные преступления России.
- Россия нарушает Женевскую конвенцию и пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных
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