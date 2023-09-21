Силы обороны ликвидировали 490 окупантов, 29 дронов и 41 артсистему, - Генштаб

Об этом 21 сентября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 274 470 (+490) человек

танков ‒ 4638 (+3)

боевых бронированных машин – 8883 (+15)

артиллерийских систем – 6137 (+41)

РСЗО – 781 (+2)

средств ПВО ‒ 528 (+2)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29)

крылатых ракет ‒ 1479 (+0)

кораблей /катеров ‒ 20 (+0)

подводных лодок ‒ 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 8670 (+37)

специальной техники ‒ 911 (+5)

Данные уточняются.

Генштаб: Россияне пытались восстановить утраченное положение возле Андреевки, однако безуспешно

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Роботиного Запорожской области. оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла 2 ракетных и 80 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Авиационные удары получили Леоновка Черниговской области; Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области; Новосадовое, Торское, Спорное, Веселое, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области; Роботино Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны 11 артсред и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станция РЭБ противника.