Силы обороны ликвидировали 490 окупантов, 29 дронов и 41 артсистему, - Генштаб
За прошедшие сутки российские захватчики пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако успехов не имели. Вместо этого ВСУ уничтожили 490 окупантов и 29 беспилотников
Об этом 21 сентября сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 274 470 (+490) человек
- танков ‒ 4638 (+3)
- боевых бронированных машин – 8883 (+15)
- артиллерийских систем – 6137 (+41)
- РСЗО – 781 (+2)
- средств ПВО ‒ 528 (+2)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29)
- крылатых ракет ‒ 1479 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 8670 (+37)
- специальной техники ‒ 911 (+5)
Данные уточняются.
Генштаб: Россияне пытались восстановить утраченное положение возле Андреевки, однако безуспешно
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывать нашу землю.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Роботиного Запорожской области. оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Армия РФ нанесла 2 ракетных и 80 авиационных ударов по территории Украины
За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
Авиационные удары получили Леоновка Черниговской области; Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области; Новосадовое, Торское, Спорное, Веселое, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области; Роботино Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны 11 артсред и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станция РЭБ противника.
- 21 сентября Институт изучения войны сообщил, что украинские защитники продолжают наступательные действия возле Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области.
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