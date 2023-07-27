Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составляли:

личного состава‒ около 244 270 (+590) лиц ликвидировано

танков ‒ 4186 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11)

артиллерийских систем – 4745 (+18)

РСЗО – 698 (+0)

средств ПВО‒ 457 (+0)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3)

крылатых ракет‒ 1347 (+40)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны – 7229 (+18)

специальной техники‒ 708 (+0)

Данные уточняются.

Возведение Генштаба: Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, произошло 28 боевых столкновений

На фронте за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российским войском. Об этом в утренней сводке 27 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Гута Студенецкая, Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области; Свободная Слобода, Поповка, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Охримовка, Стрелечья, Глубокое, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия южнее Новоселовской Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Дворичная, Западное, Фиголовка, Табаевке, Тополе и Подолы Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки россиян в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки.

Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Богдановка, Часов Яр и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии террористов защитники Украины успешно отбили атаки в районе города Авдеевка.

В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Нанес авиационных ударов в районах Ровнополя, Благодатного и Старомайорского. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские армейцы сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Нанесли авиационные удары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова, Пятихаток Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое, Левадное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение.

Оккупанты нанесли 49 ракетных и 37 авиационных ударов по Украине в течение суток

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

26 июля враг нанес 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

ВСУ поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и еще три важные цели противника

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов.