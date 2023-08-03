Об этом в утреннем своде 3 августа отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного, Степного Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Сеньковка, Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфине, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Дворичная, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменском, Спорном и Торском Донецкой области.

На Бахмутском направлении вражеское войско предприняло безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.

Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ нанесла авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Российская армия нанесла авиационные удары в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Зализничное, Пятихатки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Антоновки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинка, Львове, Кизомис и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг нанес 5 ракетных и 89 авиационных ударов по Украине в течение суток

Российская Федерация нанесла удар иранским БПЛА типа Shahed. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 ударных БПЛА.

Кроме того, враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

ВСУ поразили 21 артсредство на огневых позициях, 3 пункта управления и 2 склада боеприпасов оккупантов

Так, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов.

Украинским защитникам удалось уничтожить 9 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

"МВД ДНР" приказало пополнить тысячей заключенных подразделения внутренних войск

Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Так, согласно распоряжению так называемого МВД ДНР, проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести.

Также установлено, что ранения во время боя осужденных не снимает с них судимости, а с находившихся под следствием подозрения будут сняты только при демобилизации.

Так, террористы получили задачи на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений. В то же время переаттестация для перешедших на сторону коллаборантов-полицейских будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск "МВД ДНР".