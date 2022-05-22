Россияне пытались ворваться в Северодонецк с четырех направлений, но были отброшены на прежние позиции
Российские захватчики предприняли очередную попытку ворваться в Северодонецк в Луганской области, однако были отброшены украинскими защитниками на прежние позиции
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram .
По его словам, враг при попытке ворваться в город получил отпор и отошел на прежние позиции.
"Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов продолжились. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста у железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", - написал Гайдай.
Он добавил, что позиции наших войск россияне обстреливают вдоль всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.
Также противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищево и Смоляниново. Наступление было отбито, враг понес потери и убрался на старые позиции.
Всего 21 мая были отбиты девять атак, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения ПВО поразили один БПЛА "Орлан-10".
- 21 мая россияне разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.
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