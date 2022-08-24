Об этом сообщается в отчете Генштаба ВСУ.

Авдеевское направление

Российский враг задействовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов недалеко от Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского.

Авиационные удары враг нанес по районам населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

"Наступательными и штурмовыми действиями в который раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли", - рассказали в ВСУ.

Новопавловское направление

Удары российской авиации зафиксированы недалеко от Владимировки, Павловки и Новомайорского. ВСУ отразили наступление россиян в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Великая Новоселка.

Запорожское направление

"Враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще пятнадцати населенных пунктов. Ударам авиации противника подверглись территории возле Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки", - пишут в ВСУ.

За 24 августа по состоянию на 18:00 россияне обстреляли 28 населенных пунктов Харьковской области.

В районе Соледара украинские защитники отразили наступление российского агрессора.

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