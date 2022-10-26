Россияне пытались прорвать позиции ВСУ на Юге: произошло стрелковое сражение, атаки отбиты, враг с потерями отступил
На южном фронте российские захватчики пытались улучшить свое положение и прорвать оборону ВСУ, но с потерями отступили
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Во второй половине дня дважды силами к взводу на разных направлениях, где-то при поддержке боевых машин пехоты, противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Атаки отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями ", - пишут в "Юге".
В оперативном командовании подчеркнули, что подразделения ВСУ – без потерь. Относительно россиян – уточняется.
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