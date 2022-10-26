Россияне пытались прорвать позиции ВСУ на Юге: произошло стрелковое сражение, атаки отбиты, враг с потерями отступил

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Во второй половине дня дважды силами к взводу на разных направлениях, где-то при поддержке боевых машин пехоты, противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Атаки отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями ", - пишут в "Юге".

В оперативном командовании подчеркнули, что подразделения ВСУ – без потерь. Относительно россиян – уточняется.

Во вторник, 25 октября, украинская артиллерия уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на южном фронте.

В Херсонской области российский агрессор из танков ударил по недавно деоккупированной Трифоновке.

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