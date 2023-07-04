Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"Российские войска совершили очередной террористический акт в отношении местного населения Сумской области. 3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

"Не достигнув цели, враг, в своей привычной манере, открывает огонь по гражданскому населению с целью устрашения", - добавили военные.

Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается.

В ОК "Север" призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности.