Россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, погибли двое гражданских
3 июля россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по мирному населению. Погибли два человека, еще один ранен
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"Российские войска совершили очередной террористический акт в отношении местного населения Сумской области. 3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.
"Не достигнув цели, враг, в своей привычной манере, открывает огонь по гражданскому населению с целью устрашения", - добавили военные.
Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается.
В ОК "Север" призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности.
- В конце июня командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев также призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться. "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особо не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
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