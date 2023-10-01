Россияне пытались продвинуться на 4 направлениях фронта, но безуспешно, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении враг тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

Армия РФ запускала "шахеды", ракеты и применяла авиацию для обстрела Украины

В общей сложности враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Также, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с южного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Галагановка Черниговской области; Новоселовское, Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Северск, Спорное, Веселое, Константиновка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Новоандреевка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны неоднократно попадали по районам скопления окупантов.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и 3 боеприпаса.