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Обновлено

За сутки войны Россия потеряла 410 военных, 31 артсистему и 27 боевых бронемашин

22 августа, 2023 вторник
08:12
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 258 340 солдат. 21 августа враг вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки, а ВСУ продолжали сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 258 340 (+410) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4362 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 8476 (+27)
  • артиллерийских систем – 5295 (+31)
  • РСЗО – 721 (+2)
  • средств ПВО ‒ 491 (+2)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3)
  • крылатых ракет ‒ 1406 (+0)
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерны – 7722 (+30)
  • специальной техники ‒ 797 (+3)

Данные уточняются.

Возведение Генштаба: Россияне пытались наступать в районе Клищиевки, на фронте произошло до 30 боестолкновений за сутки

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений между украинскими воинами и армией РФ. Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 августа.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений между украинскими воинами и армией РФ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфино, Краснополье, Грабовское, Поповка Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Дворичная, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Торского, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении вражеская армия вела безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

Нанесла авиационные удары в районах Веселого, Приволья и Курдюмовки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанне Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении российская армия нанесла авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Чаривное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Томарино, Дач, Зимовщика Херсонской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Нововоронцовка, Золотая Балка, Никольское, Херсон, Кизомис, Софиевка Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россия нанесла 43 авиационных удара и совершила 45 обстрелов с РСЗО по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили 4 пункта управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях захватчиков

Авиация Сил обороны в течение 21 августа нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.

  • Ночью на 22 августа Россия атаковала Запорожье "шахедами".
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