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Россияне пытались наступать на двух направлениях фронта, за сутки произошло 29 боеприкосновений, - Генштаб

5 сентября, 2023 вторник
06:58
Война с Россией

В течение очередных суток войны в Украине российская армия безрезультатно пыталась осуществить наступление на двух направлениях фронта. В общей сложности там произошло 29 боевых столкновений

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Бучки, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Дружба, Сытное, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Вол Огурцово, Ольховатка и Тернова Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменное, Веселое, Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Северное, Дружба, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевка, Северное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Остро, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Роботино, Степногорск Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Роботино, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки, Молодежного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ольговке, Бургунке Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За сутки враг нанес 6 ракетных и 76 авиационных ударов по Украине

Также в течение суток враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Силы обороны 11 раз ударили по районам скопления оккупантов

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

  • Накануне Генштаб сообщал, что ВСУ успешно отбили атаки врага к северу от Клещиевки, что в Донецкой области, в свою очередь враг нанес авиационный удар в районе Ивановского.
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