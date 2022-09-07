Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на ЗАЭС, пишет агентство Укринформ.

Как говорится в сообщении, во вторник, 6 сентября, Совет Безопасности ООН по запросу России собрался в третий раз за два месяца, чтобы рассмотреть ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

"Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала эту встречу (Совбеза ООН, – ред.)... Единственное, что объясняет эту российскую суету, – это попытка оказывать давление на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет", – отметил Кислица.

По мнению Кислицы, когда РФ не удалось надавить на МАГАТЭ и комиссия опубликовала отчет еще до заседания Совета Безопасности ООН, то представитель РФ пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить.

"В следующий раз наберитесь терпения, не суетитесь, если только речь не идет о выводе российской армии из Украины", – сказал Кислица постоянному представителю РФ при ООН.