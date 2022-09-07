Россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Гросси во время подготовки отчета о ЗАЭС, - Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия пыталась давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета о Запорожской атомной электростанции. Единственный способ устранить ядерную угрозу – вывести войска и вооружение России со станции
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на ЗАЭС, пишет агентство Укринформ.
Как говорится в сообщении, во вторник, 6 сентября, Совет Безопасности ООН по запросу России собрался в третий раз за два месяца, чтобы рассмотреть ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
"Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала эту встречу (Совбеза ООН, – ред.)... Единственное, что объясняет эту российскую суету, – это попытка оказывать давление на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет", – отметил Кислица.
По мнению Кислицы, когда РФ не удалось надавить на МАГАТЭ и комиссия опубликовала отчет еще до заседания Совета Безопасности ООН, то представитель РФ пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить.
"В следующий раз наберитесь терпения, не суетитесь, если только речь не идет о выводе российской армии из Украины", – сказал Кислица постоянному представителю РФ при ООН.
По сообщению Укринформа, постоянный представитель РФ Василий Небензя выразил недовольство отчетом МАГАТЭ, поскольку в нем зафиксировано присутствие российской армии и военной техники на ЗАЭС.
"Он в риторической форме потребовал от Гросси уточнить, какую именно военную технику тот видел на станции, и пытался убедить членов Совбеза, будто там ее нет. При этом российский дипломат заявил, что у него не было времени подробно изучить отчет", – говорится в сообщении.
Также Сергей Кислица считает, что единственным способом устранить ядерную угрозу, вызванную российским присутствием на Запорожской АЭС, является выведение войск и вооружения РФ со станции.
"Главным результатом совместных международных усилий должен стать вывод российского военного и гражданского персонала с территории ЗАЭС, а также из Энергодара. Это, безусловно, возобновит безопасную эксплуатацию станции, как было до полномасштабной российской войны против Украины", - сказал он.
Постоянный представитель Украины при ООН призвал Россию выполнить указанную в отчете рекомендацию по их отводу.
"Делегация Украины, как и миссия МАГАТЭ, считает, что персонал станции работает в сложных условиях, когда на объекте присутствуют военнослужащие и военная техника, а также представители Росатома, - добавил Кислица.
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