Украинский защитник поделился деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале "Еспресо".

"Россияне заставляли нас бегать. Давали 600 граммов воды на 2 суток. А вода эта вообще питьевой не была. Было очень тяжело. Россия не соблюдала никакие Женевские конвенции. Медицинского у нас ничего не было", - отметил Чепурко.

Боец "Азова" добавил, что некоторых пленных россияне забирали из бараков и пытали по 2-3 дня.

"Я видел, как россияне из нашего барака на 2-3 дня забирали ребят и приносили их потом избитых, с поломанными ребрами. Спало нас 10 человек в комнате метр на метр. Мы спали на полу", - споминает Денис Чепурко.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя с заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, которые затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными шли расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, дубинками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

В разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставки Украине оружия и для деморализации военнопленных.

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