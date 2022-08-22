Россияне пытали по 2-3 дня, а воды давали 600 граммов в двое суток, - боец "Азова" о пребывании в плену в Оленовке
Боец "Азова" Денис Манго Чепурко рассказал, что российские оккупанты в Оленовке пытали пленных по 2-3 дня, а воды давали всего 600 граммов на двое суток
Украинский защитник поделился деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале "Еспресо".
"Россияне заставляли нас бегать. Давали 600 граммов воды на 2 суток. А вода эта вообще питьевой не была. Было очень тяжело. Россия не соблюдала никакие Женевские конвенции. Медицинского у нас ничего не было", - отметил Чепурко.
Боец "Азова" добавил, что некоторых пленных россияне забирали из бараков и пытали по 2-3 дня.
"Я видел, как россияне из нашего барака на 2-3 дня забирали ребят и приносили их потом избитых, с поломанными ребрами. Спало нас 10 человек в комнате метр на метр. Мы спали на полу", - споминает Денис Чепурко.
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