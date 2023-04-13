Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг распространяет ложную информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированные территории АР Крым якобы для избежания карательных мер со стороны украинской власти", - написала она.