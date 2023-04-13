Россияне пугают жителей временно оккупированных территорий контрнаступлением ВСУ и призывают "эвакуироваться" в РФ
Российские захватчики активизировали меры по запугиванию мирных жителей временно оккупированных территорий Украины, призывая людей "эвакуироваться" в РФ
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Враг распространяет ложную информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированные территории АР Крым якобы для избежания карательных мер со стороны украинской власти", - написала она.
- На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики приняли меры по защите себя от местных жителей, сдающих ВСУ позиции врага.
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