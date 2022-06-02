Россияне проводят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях и разрушают гражданскую инфраструктуру на Донетчине – Генштаб
В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в 1 армейском корпусе 8 общевойсковой армии вооруженных сил РФ оккупанты продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой области
Об этом идет речь в оперативной информации от Генштаба ВСУ."Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, по имеющейся информации, в лечебные заведения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая 2022 года попали 115 раненых и 32 тела погибших", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе сообщают о массовых разрушениях оккупантами гражданской инфраструктуры, в частности в Донецкой области.
"На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка".
На Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.
На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровая, боевые действия продолжаются", – сообщают в генеральном штабе.
Также рашисты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.
На Северодонецке – захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, близ Боровского противник вел штурмовые действия, но успеха не имел.
В Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей.
- Напомним, министерство обороны за неделю поставило для ВСУ более 26 тыс. бронежилетов, более 10 тыс. шлемов, более 10 тыс. пар обуви и более 26 тыс. комплектов полевой формы.
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