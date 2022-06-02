Об этом идет речь в оперативной информации от Генштаба ВСУ.

"Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, по имеющейся информации, в лечебные заведения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая 2022 года попали 115 раненых и 32 тела погибших", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщают о массовых разрушениях оккупантами гражданской инфраструктуры, в частности в Донецкой области.

"На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка".

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровая, боевые действия продолжаются", – сообщают в генеральном штабе.

Также рашисты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Северодонецке – захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, близ Боровского противник вел штурмовые действия, но успеха не имел.

В Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей.

Напомним, министерство обороны за неделю поставило для ВСУ более 26 тыс. бронежилетов, более 10 тыс. шлемов, более 10 тыс. пар обуви и более 26 тыс. комплектов полевой формы.

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