Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Современная война, которую ведет Российская Федерация против Украины, отличается от предыдущих войн тем, что она проходит в режиме онлайн. Мы хотим зрелищных новостей с фронта. Каждый день мы хотим больше побед от ВСУ и слышать, что противник отступает и спасается бегством с украинской территории. Однако в реальной жизни так не происходит", - объяснил Тетерук.

Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" подчеркнул, что противник не собирается покидать временно оккупированные территории Юга Украины

"Противник проводит серьезную ротацию на Юге Украины. То, что называется бегством, было замаскировано под передислокацию российских войск. В частности, россияне проводят передислокацию мобилизованных людей на позиции, ранее удерживаемые российскими войсками. Сегодня враг не отказался от удержания временно оккупированных территорий. Поэтому сейчас россияне проводят накопление личного состава и военной техники на Юге Украины", – добавил Тетерук.

24 октября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью одному из украинских СМИ заявил, что российские оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения.

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