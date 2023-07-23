Россияне проверяют музыку на телефонах у жителей оккупированных территорий, - Федоров
Российские захватчики перешли на новый этап фильтрации на оккупированных территориях. Террористы начали проверять телефоны жителей на наличие украинской музыки
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Рашисты перешли на новый этап фильтрации на ТОТ - наказывают за архивные фото и музыку. Оккупанты уже не знают, какой террор творить, чтобы прекратить сопротивление на захваченных территориях", - отметил Федоров.
Он также отметил, что ранее оккупанты искали в телефонах доказательства сотрудничества с Силами сопротивления. Затем смотрели переписку в мессенджерах, чтобы найти к чему придраться и обвинить в "терроризме".
Но теперь россияне перешли на новый уровень и внимательно изучают фото и музыку. Заставляют удалять даже архивные снимки с украинским флагом и угрожают за украинские песни, которые, по словам Федорова, называют "нацистскими".
- Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области россияне в нетрезвом состоянии на бронеавтомобиле "Тигр" наехали на гражданский автомобиль .
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