Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты перешли на новый этап фильтрации на ТОТ - наказывают за архивные фото и музыку. Оккупанты уже не знают, какой террор творить, чтобы прекратить сопротивление на захваченных территориях", - отметил Федоров.

Он также отметил, что ранее оккупанты искали в телефонах доказательства сотрудничества с Силами сопротивления. Затем смотрели переписку в мессенджерах, чтобы найти к чему придраться и обвинить в "терроризме".

Но теперь россияне перешли на новый уровень и внимательно изучают фото и музыку. Заставляют удалять даже архивные снимки с украинским флагом и угрожают за украинские песни, которые, по словам Федорова, называют "нацистскими".