Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что войска РФ совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка в Сумской области.



Кроме того, с целью уточнения расположения подразделений Сил обороны оккупанты вели воздушную разведку БпЛА в районе сел Гай Черниговской и Шалыгино Сумской области.



На Харьковском направлении ВС РФ обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чеполь, Печенеги, Слобожанское. Кроме того, нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова.



На Донецком направлении враг с помощью авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В целях сковывания действий наших подразделений и недопущения перегруппировки Россия продолжает систематические обстрелы позиций вдоль линии столкновения. Генштаб отмечает, что оккупанты перегруппировывают подразделения Восточного военного округа, действующие на указанном направлении.



На Краматорском направлении враг накрыл огнем территории неподалеку от Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также нанес авиаудару возле Григоровки.



На Бахмутском направлении россияне накрыли огнем районы населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск. Нанесли авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного. Обстрелы велись из артиллерии и танков.



Как сообщает Генштаб, российская армия попыталась пойти на штурм в районе Спорного, однако попала под кинжальный огонь ВСУ и хаотично отступила.



Кроме того, оккупанты предпринимали попытки привлечь разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. Безуспешно: после огневого поражения от украинских подразделений россияне вынуждены были отступать. Потери неприятеля уточняются.



В районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут противник пытался провести разведку боем. Удачи не было, отошел.



Также оккупанты с целью улучшения тактического положения вели наступление в направления Яковлевки, Бахмута и Зайцева. Однако вынуждены были с потерями отступить. Несмотря на это, противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.



На Авдеевском направлении россияне накрывали огнем районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. А также нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.



В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков, однако безуспешно.



В Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреливала районы населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка. Обстрелы велись из танков и артиллерии разных типов.



Возле Большой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки враг привлек авиацию.



На Южнобужском направлении основные усилия ВС РФ сосредоточиваются на удержании занятых позиций, активно используют авиацию.



Кроме того, враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Николаева, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченково, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленая Роща, Белая Криница, Никополь, Княжевка и Добрянка. Враг нанес авиаудары вблизи Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Белогорки, Мураховка, Новоалександровки, Шевченковского, Николаевки и Кобзарцев.



Генштаб также передает, что в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "калибр", в готовности к применению высокоточного оружия.

