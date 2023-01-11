Россияне провели фильтрационный рейд в оккупированной общине Херсонщины
10 января захватчики во временно оккупированной Чаплинской общине, Херсонщина, провели фильтрационный рейд: заходили в дома, проверяли документы и телефоны
Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Во вторник 10 января оккупанты во временно захваченной Чаплинской общине, Херсонщина, устроили фильтрационный рейд.
"Ходили по домам, проверяли документы на право собственности, регистрацию жильцов, содержимое телефонов и компьютерной техники, обыскивали гаражи и хозяйственные помещения", - написал Юрий Соболевский.
- Напомним, ранее сообщалось, что с 10 января оккупационная администрация Херсонской области стала менять украинские гривны на российские рубли.
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