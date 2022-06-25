Россияне провалили наступление у Изюма и Славянска, теперь попытаются сосредоточиться на окружении Лисичанска – ISW
Российские войска 24 июня провели неудачные наступательные действия к западу от Изюма и к северу от Славянска
Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).
Украинские войска отразили штурм России на Богородичное и Долину, на трассе Е40 до Славянска. Также рашисты безуспешно атаковали Курульку и Вернополье, пытаясь создать условия для возобновления наступательной операции на Барвенково, примерно в 35 км юго-западнее Изюма. Российские войска накапливают дополнительные резервы и развернули батарею РСЗО "Ураган" в Новоселовке, северо-западнее Лимана, чтобы возобновить наступление на Славянск.
В Институте исследования войны считают, что россияне придадут приоритет не штурму Славянска, а завершению оперативного окружения Лисичанска. Оккупанты попытаются захватить Лисичанск до середины июля – перед сезоном дождей, который может осложнить продвижение захватчиков по тяжелым дорогам. Кроме того, у российских войск нет достаточно живой силы, чтобы окружить мощно укрепленные Славянск и Краматорск или продвигаться к северу от Авдеевки. Российским нацистам понадобится время на восстановление, чтобы начать продвижение на Славянск после тяжелой кампании в Северодонецке и Лисичанске.
"Украинские войска, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска после падения Северодонецка. ВСУ займут высотные позиции в Лисичанске, что может позволить им некоторое время отражать атаки России, если россияне не смогут их окружить или изолировать", - говорится отчете ISW.
Тем временем глава так называемой ЛНР Пасечник заявил, что российские войска полностью окружат Лисичанск в течение следующих двух-трех дней.
- Напомним, ранее ISW сообщал , что возможная потеря Северодонецка и Лисичанская не должна стать серьезным переломным моментом в войне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное