Россияне провалили наступление у Изюма и Славянска, теперь попытаются сосредоточиться на окружении Лисичанска – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

Украинские войска отразили штурм России на Богородичное и Долину, на трассе Е40 до Славянска. Также рашисты безуспешно атаковали Курульку и Вернополье, пытаясь создать условия для возобновления наступательной операции на Барвенково, примерно в 35 км юго-западнее Изюма. Российские войска накапливают дополнительные резервы и развернули батарею РСЗО "Ураган" в Новоселовке, северо-западнее Лимана, чтобы возобновить наступление на Славянск.

В Институте исследования войны считают, что россияне придадут приоритет не штурму Славянска, а завершению оперативного окружения Лисичанска. Оккупанты попытаются захватить Лисичанск до середины июля – перед сезоном дождей, который может осложнить продвижение захватчиков по тяжелым дорогам. Кроме того, у российских войск нет достаточно живой силы, чтобы окружить мощно укрепленные Славянск и Краматорск или продвигаться к северу от Авдеевки. Российским нацистам понадобится время на восстановление, чтобы начать продвижение на Славянск после тяжелой кампании в Северодонецке и Лисичанске.

"Украинские войска, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска после падения Северодонецка. ВСУ займут высотные позиции в Лисичанске, что может позволить им некоторое время отражать атаки России, если россияне не смогут их окружить или изолировать", - говорится отчете ISW.

Тем временем глава так называемой ЛНР Пасечник заявил, что российские войска полностью окружат Лисичанск в течение следующих двух-трех дней.

Напомним, ранее ISW сообщал , что возможная потеря Северодонецка и Лисичанская не должна стать серьезным переломным моментом в войне.

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