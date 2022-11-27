Россияне против войны, но не против того, что Путин и их армия делает с украинцами

Как быстро вьющиеся многослойные геополитические и исторические концепции об объединении земель и возрождении империи свелись к тупому примитивному садизму.

Оказалось, что все, что нужно россиянам, — сделать больно Украине. Выяснилось, что вершина их бредней — чтобы мы сидели без света и тепла.

Черт оказался не таким страшным, как мы его рисовали, но отвратительно больным и примитивным.

Просто причинить вред и вызвать страдания — единственная самоцель, оставшаяся у россиян. Они против войны, но не против того, что Путин и их армия делает с украинцами

Россияне действительно не понимают, зачем гибнут их солдаты, если можно всех вывести, даже из Крыма — и обстреливать украинские города со своей территории или из акватории Черного моря.

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Просто причинить вред и вызвать страдания — единственная самоцель, оставшаяся у россиян. Они против войны, но не против того, что Путин и их армия делает с украинцами.

Осознание этого факта загоняет нашу ненависть из локации сознания в рефлексы, и это даже хорошо. Даже если мы захотим когда-нибудь мозгом мыслить о гуманизме и примирении, то наше тело на уровне биохимии будет реагировать по-своему. Будет выбрасывать кортизол, адреналин и все, что там выбрасывает, чтобы нас начинало трясти от ярости.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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