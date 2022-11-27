Россияне против войны, но не против того, что Путин и их армия делает с украинцами
Оказалось, что все, что нужно россиянам — сделать больно Украине
Как быстро вьющиеся многослойные геополитические и исторические концепции об объединении земель и возрождении империи свелись к тупому примитивному садизму.
Оказалось, что все, что нужно россиянам, — сделать больно Украине. Выяснилось, что вершина их бредней — чтобы мы сидели без света и тепла.
Черт оказался не таким страшным, как мы его рисовали, но отвратительно больным и примитивным.
Просто причинить вред и вызвать страдания — единственная самоцель, оставшаяся у россиян. Они против войны, но не против того, что Путин и их армия делает с украинцами
Россияне действительно не понимают, зачем гибнут их солдаты, если можно всех вывести, даже из Крыма — и обстреливать украинские города со своей территории или из акватории Черного моря.
Читайте также: В результате массированных ракетных обстрелов РФ от 10 октября в Украине погибли 77 гражданских, — ООН
Просто причинить вред и вызвать страдания — единственная самоцель, оставшаяся у россиян. Они против войны, но не против того, что Путин и их армия делает с украинцами.
Осознание этого факта загоняет нашу ненависть из локации сознания в рефлексы, и это даже хорошо. Даже если мы захотим когда-нибудь мозгом мыслить о гуманизме и примирении, то наше тело на уровне биохимии будет реагировать по-своему. Будет выбрасывать кортизол, адреналин и все, что там выбрасывает, чтобы нас начинало трясти от ярости.
Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное