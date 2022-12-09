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Россияне просят для себя принудительное психиатрическое лечение

Владимир Горбач
9 декабря, 2022 пятница
18:03
Мнение Владимир Горбач

Небензя в ООН схватился за соломинку Макрона & Co – слова о гарантиях безопасности для РФ

На Совбезе ООН печально известный клоун Василий Небензя в роли постпреда РФии:

"Мы подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию в Украине".

Обсуждать гарантии безопасности для того, кто уже совершил целый ряд преступлений и не останавливается — это такое же безумие, как и высказывания Небензи.

Они что просят для себя принудительное психиатрическое лечение? Для устранения причин...

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А если серьезно, то схватились за соломинку Макрона & Co – слова о гарантиях безопасности для РФии.

Обсуждать гарантии безопасности для того, кто уже совершил целый ряд преступлений и не останавливается — это такое же безумие, как и высказывания Небензи.

Источник

Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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