Россияне просят для себя принудительное психиатрическое лечение
Небензя в ООН схватился за соломинку Макрона & Co – слова о гарантиях безопасности для РФ
На Совбезе ООН печально известный клоун Василий Небензя в роли постпреда РФии:
"Мы подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию в Украине".
Обсуждать гарантии безопасности для того, кто уже совершил целый ряд преступлений и не останавливается — это такое же безумие, как и высказывания Небензи.
Они что просят для себя принудительное психиатрическое лечение? Для устранения причин...
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А если серьезно, то схватились за соломинку Макрона & Co – слова о гарантиях безопасности для РФии.
Обсуждать гарантии безопасности для того, кто уже совершил целый ряд преступлений и не останавливается — это такое же безумие, как и высказывания Небензи.
Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины
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