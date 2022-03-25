Россияне пропустили гуманитарный конвой в Мелитополь, - мэр
Оккупанты пропустили гумконвой в Мелитополь Запорожской области, из города смогут эвакуироваться около 350 человек
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров .
"Гуманитарный конвой вчера оккупанты не впустили в город, поскольку автомобили приехали к северному въезду в город после 19:00. Заехать в город смогли только утром. В настоящее время происходит разгрузка груза в состав пожарной части по ул. Героев Сталинграда", сообщил он.
По словам мэра, 25 марта из Мелитополя на автобусах смогут эвакуироваться около 350 человек. Иван Федоров выразил уверенность в продолжении таких гуманитарных конвоев с возможностью вывезти горожан на обратном пути в Запорожье.
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