"Россияне прокладывают дорогу трупами своих же солдат": глава Северодонецкой ВГА о ситуации в городе

Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

"Учитывая, что мосты взорваны, враг считает, что это создает психологическое давление на наших воинов. Ситуация действительно тяжелая. Подрыв мостов усложнил логистическую ситуацию. Однако пути ухода, хотя сложные, но есть. Поэтому говорить, что город полностью отрезан, нельзя." Украинцы продолжают защищать город и держать линию обороны", – рассказал Стрюк.

Он отметил, что гуманитарная ситуация в Северодонецке критическая. На начало особо острой ситуации (а это около 10 дней назад) в городе оставалось около 10 тысяч жителей. Сейчас они оказались в городе, охваченном уличными боями.

"Украинские военные контролируют промышленную зону, периметр, который обеспечивает соединение с Лисичанском. Бои идут за центр города, осуществляются меры по вытеснению врага из центра города. Ситуация тяжелая, но стабильная.

Живой силы у рашистов очень много, они прут со всех щелей, прокладывают дорогу трупами своих же солдат", - подчеркнул Александр Стрюк.