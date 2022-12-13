Россияне проходят позиции на Таврическом направлении, - представитель ВСУ
Российские войска создают эшелонированную оборону на Таврическом направлении – там производят инженерные оборудование и минные заграждения
Об этом сообщил в эфире Еспресо начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
"Определенные работы на Крымском мосту проводятся. По нашим данным, до восстановления моста еще далеко", – сказал он.
По словам Ерина, враг постоянно укрепляет свои позиции.
"Он создает определенную эшелонированную оборону на Таврическом направлении. Кроме инженерного оборудования своих позиций враг также пытается создавать минные заграждения, чтобы не дать нашим войскам атаковать, когда придет время. Нам известно о его действиях и мы готовы к их преодолению и дальнейшим действиям", - подытожил представитель.
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