Россияне проигрывают - не могут защитить территорию, которую считают своей, - политтехнолог Загородний об атаках ВСУ на Юге
Политтехнолог Тарас Загородний убежден, что страна-агрессор Россия проиграет войну, ведь россияне не могут защитить ту территорию, которую считают своей
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
Страна-агрессор проигрывает, ведь россияне не могут защитить ту территорию, которую они считают своей. Страны, сохранявшие нейтралитет по отношению к русско-украинской войне, понимают: Россия проиграет. Думаю, мы увидим отстранение Китая, Индии и других нейтральных стран. Не удивлюсь, если кто-то активно начнет поддерживать Украину. Все понимают, что Россия идет ко дну, ядерный шантаж не работает и нет смысла быть на стороне проигравшего", - отметил Загородний.
Политтехнолог добавил, что проигрыш в Украине приведет к подрыву власти Путина.
"После ядерного шантажа, на который уже никто не реагирует, начнутся обратные процессы в Кремле. Уже последнему "ватнику" становится понятно, что происходит что-то не то. Особенно это станет заметно после освобождения хотя бы части оккупированной Херсонщины - это не объяснишь жестом доброй воли. Власть Путина будет подорвана", - заметил Тарас Загородний.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.
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- The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.
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- В вечернем обращении к гражданам президент Зеленский сказал: "Российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом".
- 10 августа военный эксперт Сергей Згурец заявил, что вероятные удары ВСУ по Крыму являются важным фактором, влияющим на психологическое состояние россиян.
- В тот же день Тарас Загородний также выразил мнение, что ударами по Крыму у Российской Федерации " вырвали клыки " ядерного шантажа.
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