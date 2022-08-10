Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

Страна-агрессор проигрывает, ведь россияне не могут защитить ту территорию, которую они считают своей. Страны, сохранявшие нейтралитет по отношению к русско-украинской войне, понимают: Россия проиграет. Думаю, мы увидим отстранение Китая, Индии и других нейтральных стран. Не удивлюсь, если кто-то активно начнет поддерживать Украину. Все понимают, что Россия идет ко дну, ядерный шантаж не работает и нет смысла быть на стороне проигравшего", - отметил Загородний.

Политтехнолог добавил, что проигрыш в Украине приведет к подрыву власти Путина.

"После ядерного шантажа, на который уже никто не реагирует, начнутся обратные процессы в Кремле. Уже последнему "ватнику" становится понятно, что происходит что-то не то. Особенно это станет заметно после освобождения хотя бы части оккупированной Херсонщины - это не объяснишь жестом доброй воли. Власть Путина будет подорвана", - заметил Тарас Загородний.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".

В вечернем обращении к гражданам президент Зеленский сказал: "Российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом".

10 августа военный эксперт Сергей Згурец заявил, что вероятные удары ВСУ по Крыму являются важным фактором, влияющим на психологическое состояние россиян.

В тот же день Тарас Загородний также выразил мнение, что ударами по Крыму у Российской Федерации " вырвали клыки " ядерного шантажа.

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