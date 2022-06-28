Россияне продвинулись вперед, пытаясь окружить Лисичанск, – ISW
Российские войска 27 июня продвинулись юго-западнее Лисичанска, но пока не сумели полностью отрезать город
Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).Российские войска провели успешное продвижение к западу от Волчеяровки в направлении трассы Лисичанск-Бахмут – всего в 5 км к югу от Лисичанска. Однако оккупанты так и не достигли трассы из-за сопротивления ВСУ. В Верхнекаменке российские войска также закрепляют позиции на южной части Лисичанского НПЗ, ведя артиллерийский огонь по украинским позициям вокруг Лисичанского желатинового завода. Украинские защитники отбили атаки России к югу от желатинового завода, севернее Подлесного.
Украинские войска продолжали сопротивляться продвижению захватчиков в направлении трассы Лисичанск-Бахмут к востоку от Бахмута. Российские войска продолжали обстреливать украинские позиции в Белогоровке, пытаясь вытеснить украинские силы из населенных пунктов вдоль трассы.Также продолжаются бои в Клиновом, где российские войска пытаются закрепиться на трассе Е40 в Славянск. Украинские силы отразили российские атаки на Клиновое, но подтвердили, что рашисты продолжали продвигаться в населенных пунктах к западу от Е40.
- Напомним, на южном направлении ВСУ нанесли 5 авиаударов, уничтожили полевой склад боеприпасов.
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